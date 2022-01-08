Зеленський перед голосуванням за санкції проти "Північного потоку-2" звернувся до Сенату США
Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт про санкції проти "Північного потоку-2"
Про це він написав у twitter.
Зеленський подякував сенатору-республіканцю Теду Крузу, який домагався розгляду законопроєкту блокуванням призначень кандидатів Білого дому на дипломатичні посади та подякував лідеру демократичної більшості Чаку Шумеру, який погодився на розгляд проєкту.
"Дякую сенаторам Шумеру та Крузу за згоду поставити на голосування зупинку російського "Північного потоку-2". Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", - закликав Зеленський.
- 4 січня стало відомо, що Сенат США проголосує за законопроєкт про санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2" до 14 січня.
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