Зеленський перед голосуванням за санкції проти "Північного потоку-2" звернувся до Сенату США

Про це він написав у twitter.

Зеленський подякував сенатору-республіканцю Теду Крузу, який домагався розгляду законопроєкту блокуванням призначень кандидатів Білого дому на дипломатичні посади та подякував лідеру демократичної більшості Чаку Шумеру, який погодився на розгляд проєкту.

"Дякую сенаторам Шумеру та Крузу за згоду поставити на голосування зупинку російського "Північного потоку-2". Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436", - закликав Зеленський.

