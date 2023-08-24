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Сенатор США закликав Україну провести вибори у 2024 році навіть попри війну

24 серпня, 2023 четвер
05:13
Світ Верховна Рада

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що в Україні в 2024 році мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан через широкомасштабне вторгнення РФ

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На пресконференції в Києві американський сенатор у своєму зверненні до президента України Володимира Зеленського висловив думку, що окрім відбиття повномасштабної військової агресії з боку Росії, українській стороні також слід у 2024 році провести вибори.

"Я хочу, щоб у цій країні пройшли вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилася", - заявив він.

Також сенатор США Грем зазначив, що у минулому Україна "була дуже корумпованою". Він додав, що Штати "уважно стежать за зброєю та коштами", які передають нашій країні, і не бачать порушень у розподілі цієї допомоги.

"Ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народі. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що Україні час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме - провести вибори 2024 року", - сказав американський політик.

Також Грем зізнався, що "вражений тим, що зробили ви та ваша країна", та наголосив, що Штати "продовжать боротися, щоб вам надходило озброєння, щоб ви могли виграти війну".

Як виникла ідея проведення виборів під час війни

У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки і оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

А 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

17 серпня віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко стверджує, що під час війни неможливо якісно, з дотриманням усіх критеріїв провести вибори в Україні

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель переконаний, що наступне скликання парламенту України складатиметься з більш ніж 50% військовослужбовців.

Україна
Верховна Рада
вибори
Війна з Росією
США
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