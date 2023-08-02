Сенатори США запропонували законопроєкт на підтримку енергетичної інфраструктури України та ЄС
У Сенаті Штатів запропонували закон "Про реагування на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі" для розгляду у верхній палаті Конгресу
Про це інформує Надзвичайна та Повноважна пані посол України в США Оксана Маркарова.
"Цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від Росії, покращення диверсифікації джерел енергії тощо", – пише омбудсменка.
Пані Посол зазначила, що законопроєкт відображає як стратегічні прагнення України, так і плани реформування енергетичної інфраструктури, оскільки енергетика – одна з п’яти основних наших пріоритетних сфер швидкого відновлення, яким США вже надає.
"Ми сподіваємося, буде надавати ще більше підтримки", – додала Маркарова.
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