Про це інформує Надзвичайна та Повноважна пані посол України в США Оксана Маркарова.

"Цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від Росії, покращення диверсифікації джерел енергії тощо", – пише омбудсменка.

Пані Посол зазначила, що законопроєкт відображає як стратегічні прагнення України, так і плани реформування енергетичної інфраструктури, оскільки енергетика – одна з п’яти основних наших пріоритетних сфер швидкого відновлення, яким США вже надає.

"Ми сподіваємося, буде надавати ще більше підтримки", – додала Маркарова.