Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Здатні забезпечувати енергією упродовж 12-14 годин: Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall

Здатні забезпечувати енергією упродовж 12-14 годин: Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall

31 липня, 2023 понедiлок
17:36
Суспільство Tesla Powerwall

Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall, які здатні живити об'єкти критичної та соціальної інфраструктури попри знеструмлення міст

Про це повідомили у Мінцифрі.

Зазначають, що принцип роботи Tesla Powerwall схожий на павербанки. Вони заряджаються від електроенергії та можуть забезпечити приміщення енергією упродовж 12-14 годин. Також вони можуть заряджатися від сонячних панелей, що продовжує час роботи на декілька днів.

Минулого року 50 Tesla Powerwall змогли забезпечити доступом до електроенергії деокуповані містечка Київщини, прифронтові міста Донеччини та Миколаївщини. Завдяки цьому змогли працювати дитячі садочки, лікарні, а також було забезпечено мобільний зв'язок.

"Зміцнюємо критичну інфраструктуру - забезпечуємо світлом тих, кому воно найнеобхідніше", - наголосили у Мінцифрі.

Також у відомстві додали, що нові системи Tesla Powerwall Україна отримала безоплатно. Ініціативу Мінцифри підтримали уряд Польщі, Tesla, Direct Relief та Благодійний фонд імені Євгенія Пивоварова.

  • Ілон Маск, окрім станцій супутникового інтернету Starlink, 29 квітня 2022 року передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.
  • 15 червня 2022 року стало відомо, що у Донецькій області запрацювали системи Tesla Powerwall 2, вони забезпечують резервним живленням інтернет-провайдерів.
Україна
Технології
Читайте також:
мадяр військовий
30 липня, 2023 неділя
РФ отримала технологію, яка може глушити "старлінки" на передовій, - командир Мадяр
ядерна зброя рф ракета
31 липня, 2023 понедiлок
У МЗС Росії назвали умову виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі
Чонгарський міст
30 липня, 2023 неділя
"Філігранно, точно, влучно": Гуменюк прокоментувала удар ЗСУ по Чонгарському мосту
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.97
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
31 липня
18:36
На фото: BAYKAR
Baykar створить в Україні сервісний центр для ремонту та обслуговування безпілотників
18:28
Володимир Зеленський
Путін прекрасно знає, що Україна потопить увесь його флот, якщо він підійде близько, - Зеленський про атаки на порти
18:06
OPINION
Ірина Цілик
Ні, ми не заслужили на війну...
18:03
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Кількість загиблих від удару РФ по багатоповерхівці та навчальному закладу у Кривому Розі зросла до шести
18:00
Оновлено
Гордан Грлич Радман
Хорватія надаватиме свої порти для експорту українського зерна
17:07
Партія Орбана бойкотувала позачергове засідання парламенту Угорщини щодо ратифікації заявки Швеції на вступ в НАТО
17:00
Андрій Холодов
Нардеп-"слуга" Холодов написав заяву про складання повноважень
16:57
Ексклюзив
Маріуполь
Окупанти дуже серйозно ставляться до оборони Маріуполя: укріплюють бліндажі й постійно тренуються, - Андрющенко
16:51
Оновлено
грузія
У Батумі на мітингу проти лайнера з російськими туристами затримали 23 людини
16:47
Олександр Камишін
Україна наростила темпи виробництва боєприпасів, однак для забезпечення потреб армії цього замало, - Камишін
16:41
Новини компаній
Cosmolot Airlines: 100 млн грн на 50 ударних БПЛА 
16:35
На фото: Музей української діаспори
В Україні з'явиться Віртуальний музей української діаспори
16:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:16
Шахтарі
У Донецькій області на шахті стався викид газу та вугілля, загинули троє працівників
16:01
OPINION
Олексій Панич
Навіщо "Слугам" Безугла?
15:52
Toyota
Toyota посилить розвиток електрокарів і технологій в Китаї
15:43
Ексклюзив
На флангах навколо Бахмута гаряче, ворог намагається концентрувати сили у місті, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
15:40
Ексклюзив
ЗСУ
Звільнити Крим до Різдва ми зможемо лише за наявності окремих ресурсів, - військовий експерт Селезньов
15:36
Гітанас Науседа
Науседа вважає вагнерівців у Білорусі "серйозною загрозою" і не виключає провокацій проти Литви, Польщі та Латвії
15:36
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Костін: Наразі обговорюються дві моделі створення спецтрибуналу для Росії
15:16
Інфографіка
немовлячі ноги
Найбільший спад за часи незалежності: за останні пів року народжуваність в Україні скоротилась на 28%
14:48
погода
Серпень розпочнеться з тепла, але дощитиме усюди, окрім заходу: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
14:43
Китайські безпілотники
Аби захистити національну безпеку: Китай обмежує експорт обладнання для дронів
14:32
на Запоріжжі викрито викладача одного з вишів
Викладача інформатики із Запоріжжя підозрюють у збиранні інформації про дислокацію ЗСУ для ворога
14:13
"Проводили" мільйони доларів щомісяця між РФ та Україною: правоохоронці викрили мережу конвертаційних центрів
14:08
віруси «Gorgon» і «tutle»
З руками та хвостами: вчені зі США виявили гігантські віруси унікальної форми
14:04
OPINION
Сергій Руденко
Бойко — недобиток Януковича, Медведчука і Путіна
14:03
хвороба Альцгеймера
Науковці довели, що добавка для бодібілдингу запобігає розвитку деменції у мишей
13:58
Євген Пригожин
Пригожин відкликав відпустки вагнерівців та велів прибути в Білорусь до 5 серпня
13:45
електрика - розетки
Серпень стане найбільш складним для енергосистеми, суттєво зменшиться доступний обсяг потужностей, - Укренерго
13:42
Росіяни обстріляли Херсонщину
РФ вдруге за день обстріляла Херсон, є загиблий і поранений
13:21
вибух у Шевченківському суді Києва
Організатор вибуху в київському суді Гуменюк готував втечу, збираючи два роки в СІЗО "пояс шахіда", - ДБР
12:53
дрон
У застосунку "Повітряна тривога" зібрали 10 млн гривень на Армію дронів
12:30
Брянськ
Губернатор Брянської області звинуватив ЗСУ в атаці дроном на районне управління внутрішніх справ
12:15
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко
"Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші": командувач Нацгвардії про повернення на фронт командира Азову Прокопенка
12:06
на фото: уламки
Диверсія чи посягання на життя – не підтвердились: генпрокурор про причини авіакатастрофи із загибеллю керівництва МВС
12:04
OPINION
Вадим Денисенко
Чи нападе "Вагнер" на Польщу
11:57
військком
З 1 серпня на дорогах України може з'явитися транспорт з правим розташуванням керма
11:51
Огляд
міжнародний огляд
Мирний саміт для України у Саудівській Аравії та чергові погрози ядерною зброєю від Росії. Акценти світових ЗМІ 31 липня
11:25
російські військові
ГУР: На ТОТ Росія мобілізувала до лав своєї армії близько 60 тис. чоловіків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV