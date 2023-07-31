Про це повідомили у Мінцифрі.

Зазначають, що принцип роботи Tesla Powerwall схожий на павербанки. Вони заряджаються від електроенергії та можуть забезпечити приміщення енергією упродовж 12-14 годин. Також вони можуть заряджатися від сонячних панелей, що продовжує час роботи на декілька днів.

Минулого року 50 Tesla Powerwall змогли забезпечити доступом до електроенергії деокуповані містечка Київщини, прифронтові міста Донеччини та Миколаївщини. Завдяки цьому змогли працювати дитячі садочки, лікарні, а також було забезпечено мобільний зв'язок.

"Зміцнюємо критичну інфраструктуру - забезпечуємо світлом тих, кому воно найнеобхідніше", - наголосили у Мінцифрі.

Також у відомстві додали, що нові системи Tesla Powerwall Україна отримала безоплатно. Ініціативу Мінцифри підтримали уряд Польщі, Tesla, Direct Relief та Благодійний фонд імені Євгенія Пивоварова.