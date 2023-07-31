Здатні забезпечувати енергією упродовж 12-14 годин: Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall
Україна отримала 508 систем Tesla Powerwall, які здатні живити об'єкти критичної та соціальної інфраструктури попри знеструмлення міст
Про це повідомили у Мінцифрі.
Зазначають, що принцип роботи Tesla Powerwall схожий на павербанки. Вони заряджаються від електроенергії та можуть забезпечити приміщення енергією упродовж 12-14 годин. Також вони можуть заряджатися від сонячних панелей, що продовжує час роботи на декілька днів.
Минулого року 50 Tesla Powerwall змогли забезпечити доступом до електроенергії деокуповані містечка Київщини, прифронтові міста Донеччини та Миколаївщини. Завдяки цьому змогли працювати дитячі садочки, лікарні, а також було забезпечено мобільний зв'язок.
"Зміцнюємо критичну інфраструктуру - забезпечуємо світлом тих, кому воно найнеобхідніше", - наголосили у Мінцифрі.
Також у відомстві додали, що нові системи Tesla Powerwall Україна отримала безоплатно. Ініціативу Мінцифри підтримали уряд Польщі, Tesla, Direct Relief та Благодійний фонд імені Євгенія Пивоварова.
- Ілон Маск, окрім станцій супутникового інтернету Starlink, 29 квітня 2022 року передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.
- 15 червня 2022 року стало відомо, що у Донецькій області запрацювали системи Tesla Powerwall 2, вони забезпечують резервним живленням інтернет-провайдерів.
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