Сербія вимушена шукати альтернативу російській нафті
Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що поставки нафти з Росії скоро стануть неможливими
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurir.
"Велика і стратегічна проблема в тому, що ми повинні знайти заміну російської нафти. А до того часу працюємо над новими сховищами і знаходимо їх у приватних структур", - сказав Вучич.
Він зазначив, що через санкції поставки нафти через компанії, які належать росіянам, скоро стануть неможливими.
- Різні очільники ЄС та країн Євросоюзу постійно наголошували Сербії, що для вступу до ЄС слід розділяти цінності союзу і підтримати санкції проти Росії.
- В середині березня Сербія вперше приєдналась до санкцій проти Росії.
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