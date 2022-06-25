Сербія вимушена шукати альтернативу російській нафті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurir.

"Велика і стратегічна проблема в тому, що ми повинні знайти заміну російської нафти. А до того часу працюємо над новими сховищами і знаходимо їх у приватних структур", - сказав Вучич.

Він зазначив, що через санкції поставки нафти через компанії, які належать росіянам, скоро стануть неможливими.

Різні очільники ЄС та країн Євросоюзу постійно наголошували Сербії, що для вступу до ЄС слід розділяти цінності союзу і підтримати санкції проти Росії.

В середині березня Сербія вперше приєдналась до санкцій проти Росії.