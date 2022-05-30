Сербська частина Боснії і Герцеговини почала процес виходу з держави, - очільниця МЗС

Про це повідомляє ЄП.

Туркович зазначає – у Боснії занепокоєні нинішньою політикою РФ і вважає, що у випадку перемоги в Україні РФ піде не "тільки в Молдову і Придністров'я", а й на Балкани.

Одним із доказів цього вона називає вірогідну спробу відділення Республіки Сербської.

За її словами, відповідне рішення "вже прийняте", а момент, "коли рішення підуть у цьому напрямку" можуть статися наприкінці року, особливо - якщо на виборах, що пройдуть у жовтні, переможе Мілорад Додік – нинішній голова презідіуму БіГ та головний ідеолог відділення.

За словами Туркович, у ЄС є інструмент завадити такому сценарію. За її словами, якщо БІГ стане кандидатом на членство в ЄС, це буде "сильним посланням для боснійських сербів у Республіці Сербській".

21 травня лідер боснійських сербів Мілорад Додік заявив президенту Євроради Шарлю Мішелю, що Боснія не має приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну..