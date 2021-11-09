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Серед госпіталізованих із COVID-19 протягом тижня 91% осіб не були вакциновані, - МОЗ

9 листопада, 2021 вiвторок
20:51
Коронавірус госпіталізація

91% пацієнтів, госпіталізуваних із COVID-19 в Україні протягом тижня 1-7 листопада, не мали вакцинації

Відповідну статистику оприлюднила пресслужба МОЗ.

"Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 333 людини, з яких 31 277, або 91,1%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини", - йдеться у повідомленні.

Інформацію аналізували за період із 1 по 7 листопада 2021 року. Дані отримали за допомогою інформаційно-аналітичної системи MedData.

МОЗ наголошує, що вакцинація знижує ризики захворіти на коронавірус та запобігає важкому перебігу хвороби. Найкращий захист з’являється за 14 днів після другого щеплення.

"Люди, які отримали дві дози антиковідної вакцини, у 5 разів рідше заражаються та мають більш ніж в 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19 та смерті від цієї хвороби, ніж нещеплені", - зазначає міністерство.

Зараз в Україні доступні 10,32 млн доз різних вакцин: 

  • зокрема 2,93 млн доз вакцини Moderna;
  • 830 тис. доз AstraZeneca;
  • 4,56 млн доз CoronaVac від Sinovac; 
  • 2 млн доз Comirnaty від Pfizer.
Отримати щеплення можна у будь-якому вакцинальному пункті по всій Україні.

"Список та контакти центрів та пунктів вакцинації можна знайти за посиланням - vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19", - повідомляє МОЗ.
  • Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії у Києві повний курс щеплення від коронавірусної хвороби отримали майже 46% населення.
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