Серед підозрюваних політики: в Італії затримали 43 мафіозі
В італійському регіоні Калабрія у вівторок, 27 червня, поліція затримала 43 особи, що пов'язані із мафіозним угрупуванням "Ндрангета"
Про це повідомляє ANSA.
Щодо затриманих ведуться розслідування за різні злочини, у тому числі - за вбивство. 22 фігурантам висунули підозри у причетності до мафіозного кримінального угруповання, ще дев'ятьом - щодо участі у кримінальному угрупованні. Трьом затриманим інкримінують злочинну змову з метою шахрайства, іншим - порушення свободи вибору в обранні підрядника, погрози застосування насильства, корупцію, вимагання тощо.
Зазначається, що серед підозрюваних є місцеві політики.
Мафіозне угрупування "Ндрангета" - злочинна організація, яка діє по всьому світу та є найбільшим імпортером кокаїну до ЄС.
- 3 лютого у Франції затримали італійського мафіозі. Там він переховувався під виглядом піцейоли.
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