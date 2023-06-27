Про це повідомляє ANSA.

Щодо затриманих ведуться розслідування за різні злочини, у тому числі - за вбивство. 22 фігурантам висунули підозри у причетності до мафіозного кримінального угруповання, ще дев'ятьом - щодо участі у кримінальному угрупованні. Трьом затриманим інкримінують злочинну змову з метою шахрайства, іншим - порушення свободи вибору в обранні підрядника, погрози застосування насильства, корупцію, вимагання тощо.

Зазначається, що серед підозрюваних є місцеві політики.

Мафіозне угрупування "Ндрангета" - злочинна організація, яка діє по всьому світу та є найбільшим імпортером кокаїну до ЄС.