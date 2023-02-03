Про це пише BBC.

Затримання Едгардо Греко в Сент-Етьєні – це другий резонансний арешт мафії італійською владою за кілька тижнів. Спочатку усередині січня під час візиту до клініки на Сицилії затримали Маттео Мессіна Денаро, який перебував у бігах протягом 30 років.

Обох розшукували за скоєння вбивств у 1990-х роках. У той час як Мессіна Денаро був "босом босів" сумнозвісної сицилійської Коза Ностра, Греко був частиною організованої злочинної групи "Ндрангета", яка походить з регіону Калабрія на півдні Італії і яка досі є наймогутнішою мафією в Італії.

63-річного Греко розшукували за вбивство двох братів під час "війни мафії" між двома бандами на початку 1990-х років. Стефано і Джузеппе Бартоломео були забиті до смерті в рибному магазині в маленькому містечку Козенца в січні 1991 року. Їхні тіла так і не були знайдені, і вважається, що вони були розчинені в кислоті. Греко був частиною конкуруючої банди, і його також звинуватили в спробі вбивства іншої людини пізніше того ж року в тому ж місті.

Коли в 2006 році суддя першої інстанції видав ордер на його арешт, Греко втік. Через вісім років він оселився у французькому місті Сент-Етьєн, на південний захід від Ліона, зрештою влаштувавшись на роботу піцайоло в італійському ресторані. Греко взяв нову ідентичність, назвавшись Паоло Дімітріо. На той час він був засуджений до довічного ув'язнення в Італії та перебував у європейському розшуку.

Але в липні 2021 року він був настільки впевнений у своєму новому псевдонімі, що з’явився в місцевій газеті, вихваляючись "регіональними та домашніми рецептами" свого ресторану, такими як равіолі, різотто та тальятелле.

Греко, який називався злочинцем з Апулії на південному сході Італії, тепер мав сиву бороду й окуляри. Журнал назвав його італійцем за походженням, але в душі жителем Сент-Етьєна.

Однак його все ще переслідував провідний прокурор Італії по боротьбі з мафією Нікола Ґраттері, який витратив десятиліття на боротьбу з "Ндрангетою".

У заяві військової поліції Італії карабінери заявили, що з 2019 року слідчі відстежили мережу підтримки Греко, яка зрештою привела їх до Сент-Етьєна. Інтерпол та французька влада здійснювали спостереження за місцеперебуванням Греко. Потім італійська поліція підтвердила його особу та приступила до його арешту.