Про це повідомляє "РИА Новости".

Видання оприлюднило рейтинг регіонів за чисельністю середнього класу: загалом по Росії він навіть не дотягує до 12%. Найбільше росіян, які належать до середнього класу, на Ямалі – 46,6% населення. В Інгушетії та Чечні таких менше ніж 2%.

Навіть пропагандисти не приховують, що середнього класу у Росії кіт наплакав. А ось Путін думає протилежне - середнього класу в країні, за його підрахунками, понад 70%. Тому що їхня зарплата вища за 17 000 рублів (близько 5,7 тис. грн), повідомляє телеграм-канал ЧТД.

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