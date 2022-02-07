Середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла до 35,93 грн/л, дизпалива - до 32,98 грн/л
Роздрібні ціни на бензин і дизпаливо в Україні 7 лютого 2022 року порівняно з попереднім торговим днем 4 лютого знову підвищилися, вартість автогазу не змінилася
Про це повідомляє РБК-Україна.
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 32,76 грн/л (+0,15 грн), на бензин А-95 - 35,93 грн/л (+0,13 грн).
Варість дизельного палива становить 32,98 грн/л (+0,16 грн), на автогаз - 18,90 грн/л (без змін).
- Нагадаємо, 4 лютого Кабмін підвищив граничні ціни на бензин за формулою "Роттердам+".
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