Середня зарплата в Україні зросла за рік майже на 20%, - Мінекономіки
Міністерство економіки України повідомляє, що з листопада 2020 року по листопад 2021 року середня заробітна плата в країні зросла на 19,2%
Про це йдеться на сайті Мінекономіки.
"У листопаді 2021 року середня номінальна заробітна плата в Україні становила 14,3 тис. грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати. Порівняно з листопадом минулого року вона зросла на 19,2%, реальна заробітна плата зросла на 8%. Порівняно з жовтнем середня зарплата в листопаді збільшилась на 1,7%", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що з листопада 2020 року позитивна динаміка спостерігалась у всіх видах економічної діяльності. Найбільше розмір середньої заробітної плати піднявся у сфері тимчасового розміщування й організації харчування - на 39,4%.
Крім того, на 30,6% показник піднявся у сфері сільського, лісового та рибного господарства, на 28,8% - у сфері інформації та телекомунікації. Також високі показники у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (підвищення на 25,8%) та освіти (на 24,6%).
Статистика по регіонах показує, що найбільше зростання середньої зарплати відбулось у Сумській (22,1%), Київській (21,2%) та Вінницькій (21,1%) областях.
"Попри запровадження додаткових карантинних обмежень через COVID-19, що відбулось у багатьох регіонах країни в листопаді, зарплати українців зростали. Це свідчить про те, що бізнес достатньо пристосувався до роботи в умовах пандемії. Окрім того, суттєвим чинником підвищення рівня оплати праці продовжує залишатись збільшення рівня мінімальної зарплати, яка з січня поточного року зросла до 6 тис. грн, а з 1 грудня підвищилась ще на 500 грн", - сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін.
У пресслужбі додають, що у листопаді 2021 року найвищий рівень оплати праці мали працівники сфери:
- інформації та телекомунікацій - 27,1 тис. грн;
- фінансової та страхової діяльності - 23,4 тис. грн;
- обов'язкового соціального страхування - 19,9 тис. грн;
- професійної, наукової та технічної діяльності - 19,1 тис. грн.
Відповідно до регіональної статистики найбільше заробляли в Києві (21,1 тис. грн), Донецькій (14,8 тис. грн), Київській (14,8 тис. грн), Дніпропетровській (13,9 тис. грн) та Запорізькій (13,8 тис. грн) областях.
- Нагадаємо, 29 грудня Кабінет міністрів встановив розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти з 1 січня 2022 року та визначив розмір доплат за окремі види педагогічної діяльності.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе