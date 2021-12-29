Середня зарплата в Україні зросла за рік майже на 20%, - Мінекономіки

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

"У листопаді 2021 року середня номінальна заробітна плата в Україні становила 14,3 тис. грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати. Порівняно з листопадом минулого року вона зросла на 19,2%, реальна заробітна плата зросла на 8%. Порівняно з жовтнем середня зарплата в листопаді збільшилась на 1,7%", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що з листопада 2020 року позитивна динаміка спостерігалась у всіх видах економічної діяльності. Найбільше розмір середньої заробітної плати піднявся у сфері тимчасового розміщування й організації харчування - на 39,4%.



Крім того, на 30,6% показник піднявся у сфері сільського, лісового та рибного господарства, на 28,8% - у сфері інформації та телекомунікації. Також високі показники у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (підвищення на 25,8%) та освіти (на 24,6%).

Статистика по регіонах показує, що найбільше зростання середньої зарплати відбулось у Сумській (22,1%), Київській (21,2%) та Вінницькій (21,1%) областях.

"Попри запровадження додаткових карантинних обмежень через COVID-19, що відбулось у багатьох регіонах країни в листопаді, зарплати українців зростали. Це свідчить про те, що бізнес достатньо пристосувався до роботи в умовах пандемії. Окрім того, суттєвим чинником підвищення рівня оплати праці продовжує залишатись збільшення рівня мінімальної зарплати, яка з січня поточного року зросла до 6 тис. грн, а з 1 грудня підвищилась ще на 500 грн", - сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

У пресслужбі додають, що у листопаді 2021 року найвищий рівень оплати праці мали працівники сфери:

інформації та телекомунікацій - 27,1 тис. грн;

фінансової та страхової діяльності - 23,4 тис. грн;

обов'язкового соціального страхування - 19,9 тис. грн;

професійної, наукової та технічної діяльності - 19,1 тис. грн.

Відповідно до регіональної статистики найбільше заробляли в Києві (21,1 тис. грн), Донецькій (14,8 тис. грн), Київській (14,8 тис. грн), Дніпропетровській (13,9 тис. грн) та Запорізькій (13,8 тис. грн) областях.

