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Кабмін встановив розмір доплат вчителям з 1 січня
Кабінет міністрів встановив розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти з 1 січня 2022 року та визначив розмір доплат за окремі види педагогічної діяльності
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на постанову уряду №1391 від 28 грудня 2021 року.
Згідно з рішенням уряду посадовий оклад зросте на 10% для:
- педагогічних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;
- педагогічних працівників у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;
- педагогічних працівників у вищих професійно-технічних училищах;
- педагогічних працівників у закладах освіти інтернатного типу.
Крім цього, на 20% зростуть оклади педагогічним працівникам у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу, на 25% - у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), на 30% - у спеціалізованих будинках дитини, дитбудинках.
У переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти.
Також Кабмін встановив доплату за класне керівництво:
- вчителям у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти - 20% від окладу;
- вчителям у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти - 25%;
- викладачам у закладах професійної освіти (професійно-технічної) - 20%.
Постанова також визначає ромір доплат за перевірку навчальних робіт.
Кабмін на рік зупиняє дію постанови уряду Володимира Гройсмана від 10 липня 2019 року № 822, за якою з 1 січня 2022 року мінімальний рівень посадового окладу освітян повинен бути не менше 3,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (прожитковий мінімум з 1 січня - 2481 грн).
- Нагадаємо, з 1 грудня зарплати українських учителів у закладах середньої освіти зросли на 8,4%.
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