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Сервіс для оренди житла Airbnb призупиняє роботу в РФ і Білорусі
Міжнародний сервіс для оренди помешкання Airbnb призупиняє роботу в Росії та Білорусі
Про це повідомив гендиректор Airbnb Брайан Ческі.
"Airbnb призупиняє всі операції в Росії та Білорусі", - написав він у твітері.
- Нагадаємо, раніше Airbnb пообіцяла надати безкоштовне житло для 100 тисяч українських біженців.
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