Airbnb надасть безкоштовне житло для 100 тисяч українських біженців

Про це повідомляє Reuters.



Виконавчий директор Брайан Ческі та голова Airbnb.org Джо Геббіа надіслали листи лідерам Польщі, Румунії, Німеччини та Угорщини з пропозицією допомогти розмістити біженців з України.



Станом на 28 лютого щонайменше 300 тисячі українських біженців в'їхали до Євросоюзу після повномасштабного вторгнення в країну. За словами високопоставлених чиновників ЄС та Франції, блоку потрібно підготуватися до прибуття ще мільйонів українців, які тікають від війни.



Airbnb.org, який надає тимчасове перебування людей під час кризи, буде тісно співпрацювати з урядами, щоб допомогти задовольнити потреби в кожній країні, включно з наданням довгострокового перебування.



Проживання буде фінансуватися Airbnb, донорами Airbnb.org Refugee Fund і хостами Airbnb.org.



Кілька інших компаній також запропонували підтримку підприємствам і споживачам з України. Онлайн-продавець Etsy Inc відмовився від заборгованості продавців у розмірі близько $4 мільйонів. Verizon Communications Inc заявила, що зніме плату за дзвінки в Україну для деяких клієнтів, а британська Virgin Media O2 зняла плату за використання даних в Україні.



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