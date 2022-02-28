Airbnb надасть безкоштовне житло для 100 тисяч українських біженців
Компанія з оренди житла Airbnb Inc заявила, що її некомерційна організація Airbnb.org надасть безкоштовне тимчасове житло до 100 тис. біженцям, які тікають з України
Про це повідомляє Reuters.
Виконавчий директор Брайан Ческі та голова Airbnb.org Джо Геббіа надіслали листи лідерам Польщі, Румунії, Німеччини та Угорщини з пропозицією допомогти розмістити біженців з України.
Станом на 28 лютого щонайменше 300 тисячі українських біженців в'їхали до Євросоюзу після повномасштабного вторгнення в країну. За словами високопоставлених чиновників ЄС та Франції, блоку потрібно підготуватися до прибуття ще мільйонів українців, які тікають від війни.
Airbnb.org, який надає тимчасове перебування людей під час кризи, буде тісно співпрацювати з урядами, щоб допомогти задовольнити потреби в кожній країні, включно з наданням довгострокового перебування.
Проживання буде фінансуватися Airbnb, донорами Airbnb.org Refugee Fund і хостами Airbnb.org.
Кілька інших компаній також запропонували підтримку підприємствам і споживачам з України. Онлайн-продавець Etsy Inc відмовився від заборгованості продавців у розмірі близько $4 мільйонів. Verizon Communications Inc заявила, що зніме плату за дзвінки в Україну для деяких клієнтів, а британська Virgin Media O2 зняла плату за використання даних в Україні.
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