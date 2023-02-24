"Серйозніше за відключення SWIFT": колишній військовий прокурор Чумак про призупинення членства РФ у FATF
Росія підпаде під перевірки на ризики світових банків через виключення з FATF - міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей
Про це в ефірі Еспресо заявив колишній військовий прокурор України Віктор Чумак.
"Сьогодні відбулась дуже цікава подія - FATF призупинила членство Росії. Це організація по боротьбі з корупцією та відмиванням коштів. Це дуже серйозно, бо країни. які випадають зі списку FATF, як безпечні країни, підпадають під підвищену оцінку ризиків відмивання коштів, спонсорування тероризму, корупції у всіх банках світу. Всі банки повинні одразу застосувати протоколи підвищених ризиків стосовно цих країн. Я б сказав, що ситуація серйозніше, ніж відключення від банківської системи SWIFT", - сказав він.
- 24 лютого міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей безстроково призупинила членство Росії.
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