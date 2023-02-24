Про це в ефірі Еспресо заявив колишній військовий прокурор України Віктор Чумак.

"Сьогодні відбулась дуже цікава подія - FATF призупинила членство Росії. Це організація по боротьбі з корупцією та відмиванням коштів. Це дуже серйозно, бо країни. які випадають зі списку FATF, як безпечні країни, підпадають під підвищену оцінку ризиків відмивання коштів, спонсорування тероризму, корупції у всіх банках світу. Всі банки повинні одразу застосувати протоколи підвищених ризиків стосовно цих країн. Я б сказав, що ситуація серйозніше, ніж відключення від банківської системи SWIFT", - сказав він.