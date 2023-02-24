Про це йдеться у заяві FATF.

Організація визнала Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка вимагає від Росії негайно, повністю та безумовно вивести свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. FATF зазначила, що засуджує агресивну війну РФ проти України.

Також у FATF наголосили, що дії Росії суперечать основним принципам організації, що спрямовані на сприяння безпеці й цілісності світової фінансової системи. РФ грубо порушує зобов'язання щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги.

"Враховуючи вищезазначене, FATF вирішила призупинити членство Російської Федерації", - зазначили у заяві.

У FATF додали, що РФ залишається відповідальною за свої зобов'язання щодо впровадження стандартів організації і повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання. Також Росія залишається учасником глобальної мережі і зберігає свої права як активний член Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ).

"FATF продовжує закликати всі юрисдикції залишатися пильними щодо загроз цілісності та безпеці міжнародної фінансової системи, що виникають унаслідок війни Російської Федерації проти України", - наголосили у заяві.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про це рішення у твіттері.

"Безпрецедентна перемога. FATF безстроково призупинила членство РФ. Росіяни втратили всі права члена FATF. Разом із санкційної групою Макфола - Єрмака ми наполегливо працювали, щоб довести необхідність таких заходів, і дуже довго боролись за це рішення. Вдалося. Продовжуємо тиснути на РФ", - написав Єрмак.