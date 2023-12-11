Сєверодонецьк перебуває в ізоляції: окупанти ставлять таксофони, перевіряють місцеве населення, - керівник МВЦА Стрюк
Олександр Стрюк, керівник Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації, зазначив, що загарбник намагається тотально контролювати населення та їхні зв'язки. Спецслужби так званого ЛНР вже пішли на друге коло перевірок людей, які залишилися у місті
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Місто переживає майже повну ізоляцію від великого світу. По Сєверодонецьку окупанти розвішують таксофони. Окупаційна влада будує свою "утопію", демонструє якісь ремонти, розрили пів міста, бо начебто міняють труби або вигляд роблять, що будуть їх міняти. Маю уривчасті дані, тому об'єктивно оцінити ситуацію неможливо", - зауважив керівник Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації.
За його словами, загарбник намагається тотально контролювати населення та їхні зв'язки. Спецслужби так званого ЛНР вже пішли на друге коло перевірок людей, які залишилися у місті.
"Насправді у містян обмежені можливості, роботи у місті як не було, так і нема. Жодне виробництво не запущено. У декількох будинках є штучне опалення, газ частково є по місту. З температурними змінами погоди почалися збої в електропостачанні, відповідно є перебої з постачанням води. Тобто людям перебувати у місті важко та складно, тому намагаються шукати прихисток у навколишніх селах та дачних садибах", - пояснив Олександр Стрюк.
- У листопаді Центр національного спротиву повідомляв, що місцеве населення тимчасово окупованих територій Луганської області вимушене "евакуйовуватися" на територію Росії через бездіяльність окупаційної "влади", складну безпекову ситуацію, брак ліків та знищену інфраструктуру
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