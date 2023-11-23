Сейм Латвії одноголосно підтримав початок перемовин про вступ України до ЄС

Про це йдеться у повідомленні пресслужби сейму Латвії.

"Латвія несе особливу відповідальність нагадувати своїм партнерам у Європейському Союзі, наскільки важливо посилити підтримку тих суспільств, які виступають за свободу, демократію, верховенство права та права людини. Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну та операції гібридної війни, що тривають у Молдові, ці країни виконали величезну роботу, щоб іще більше наблизитися до Європейського Союзу як у цінностях, так і в управлінні. Заява сейму значно посилить це повідомлення іншим державам-членам", – зазначив голова комісії з європейських справ сейму Едмундс Чепуритіс.

У заяві депутати закликають інші країни-члени підтримати рекомендації Єврокомісії та схвалити початок переговорів про вступ до кінця цього року.

Парламентарі також закликають Єврокомісію та Раду Євросоюзу невідкладно підготувати та затвердити рамки для переговорів з Україною та Молдовою.

Своєю чергою двом країнам-кандидатам пропонується продовжити впровадження необхідних реформ, які наблизять їх до ЄС.

У заяві сейм підтверджує, що Латвія готова надати необхідну підтримку Україні та Молдові у здійсненні реформ на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.