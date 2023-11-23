Сейм Латвії одноголосно підтримав початок перемовин про вступ України до ЄС
У четвер, 23 листопада, сейм Латвії ухвалив заяву про підтримку початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС. Країнам пропонують продовжити реформи
Про це йдеться у повідомленні пресслужби сейму Латвії.
"Латвія несе особливу відповідальність нагадувати своїм партнерам у Європейському Союзі, наскільки важливо посилити підтримку тих суспільств, які виступають за свободу, демократію, верховенство права та права людини. Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну та операції гібридної війни, що тривають у Молдові, ці країни виконали величезну роботу, щоб іще більше наблизитися до Європейського Союзу як у цінностях, так і в управлінні. Заява сейму значно посилить це повідомлення іншим державам-членам", – зазначив голова комісії з європейських справ сейму Едмундс Чепуритіс.
У заяві депутати закликають інші країни-члени підтримати рекомендації Єврокомісії та схвалити початок переговорів про вступ до кінця цього року.
Парламентарі також закликають Єврокомісію та Раду Євросоюзу невідкладно підготувати та затвердити рамки для переговорів з Україною та Молдовою.
Своєю чергою двом країнам-кандидатам пропонується продовжити впровадження необхідних реформ, які наблизять їх до ЄС.
У заяві сейм підтверджує, що Латвія готова надати необхідну підтримку Україні та Молдові у здійсненні реформ на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.
- 28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.
- 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини про вступ України до ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.15 Купівля 37.15Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.12Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе