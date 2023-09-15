Сейм Латвії затвердив новий уряд

Про це повідомляє Delfi.

Парламент Латвії 15 вересня затвердив склад нового Кабінету міністрів.

Зазначається, що урядова криза, яка тривала кілька місяців з моменту обрання президентом країни Едгара Рінкевича, нарешті закінчилась. Тепер уряд очолить Евіка Сіліня від партії "Нова єдність". Її попередник Кріш'яніс Каріньш очолив міністерство закордонних справ.

До нової коаліції увійшли "Нова Єдність", Союз зелених та селян і "Прогресивні". За висловлення довіри Кабінету міністрів Сіліні проголосували 53 депутати.

"31 травня цього року всі три політичні сили, які зараз сформували уряд Силіні, проголосували за обрання президентом Едгара Рінкевича, висунутого на цю посаду "Новою Єдністю". Президентські вибори стали відправною точкою для переговорів щодо зміни складу уряду. І якщо спочатку йшлося про формування "максимально широкої коаліції" — за участю, зокрема, і "Об'єднаного списку" і Нацоб'єднання — завершився цей процес створенням уряду, який спирається лише на 53 голоси в Сеймі", - йдеться у повідомленні.

Евіка Силіня - юрист за освітою, менш ніж рік займала в попередньому складі уряді посаду міністра добробуту, раніше була парламентським секретарем прем'єра Каріньша, а до цього - парламентським секретарем Міністерства внутрішніх справ.