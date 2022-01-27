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Сейм Польщі висловив свою незгоду з політикою РФ і попросив ЄС і НАТО надати всебічну підтримку Україні

27 січня, 2022 четвер
17:09
Світ Сейм Польщі

Польський Сейм ухвалив резолюцію, у якій звернувся до урядів країн НАТО та ЄС з проханням надати всебічну підтримку Україні на тлі агресії РФ та виступив проти запуску "Північного потоку-2"

Про це повідомляє Onet.

У четвер, 27 січня, проєкт резолюції підтримали 456 депутатів, проти виступив лише депутат Конфедерації Гжегож Браун. Жоден з парламентарів не утримався від голосування.

"Сейм Республіки Польща із занепокоєнням спостерігає за діями Російської Федерації, спрямованими проти України. Ця діяльність створює серйозний ризик розгортання збройного конфлікту та дестабілізації Європи, що завдає шкоди інтересам Республіки Польща", - йдеться у тексті резолюції.

Депутати звернулися до урядів країн НАТО та ЄС з проханням надати всебічну підтримку Україні, яка опинилася перед загрозою вторгнення РФ.

У документі зазначається, що одним із проявів нинішньої кризи є енергетичний тиск Росії, спрямований проти країн ЄС та його партнерів.

"Ми проти запуску газопроводу "Північний потік-2", який розриває європейську єдність перед обличчям агресивних дій Російської Федерації", - наголосили польські депутати.

"Сейм Республіки Польща висловлює свою опозицію політиці РФ, яка порушує міжнародне право та руйнує порядок і мир у Європі. Переживши історію ХХ ст., ми вважаємо своїм обов’язком як держави - члена НАТО та ЄС закликати наших союзників і партнерів до дій солідарності, спрямованих на запобігання загрози збройного конфлікту в Європі", - йдеться в резолюції парламенту.

  • Нагадаємо, згідно з опитуванням, дві третини поляків виступають за підтримку Польщею України, якщо Росія здійснить вторгнення.

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Польща
ЄС
війна з Росією
агресія Росії
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