Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"Родичам військовослужбовців Збройних Сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або рахуються безвісті зниклими", – йдеться у повідомленні.

Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону".

Крім того, шахраї виманюють, нібито з метою уточнення, особисті дані українських захисників.

Генштаб підкреслює: представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу.

"Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається", – зазначив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, ворог завдав трьох ракетних ударів по Кривому Рогу, поцілив у промислове підприємство.