Шахраї телефонують родичам полонених або пропалих безвісти українських військових та "пропонують інформацію" за винагороду, — Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ попереджає про шахрайство: родичам українських військових почали надходити підозрілі телефонні дзвінки з пропозиціями "надати інформацію"
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.
"Родичам військовослужбовців Збройних Сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або рахуються безвісті зниклими", – йдеться у повідомленні.
Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону".
Крім того, шахраї виманюють, нібито з метою уточнення, особисті дані українських захисників.
Генштаб підкреслює: представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу.
"Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається", – зазначив Генштаб ЗСУ.
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