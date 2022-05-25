Ворог завдав трьох ракетних ударів по Кривому Рогу, поцілив у промислове підприємство
Російські війська знову вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Три ракетні удари були нанесені по Кривому Рогу
Про це у телеграм повідомив голова Дніпропетровської ОВА Резніченко.
"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування", - зауважив він.
Інформацію по постраждалим уточнюється.
Також у Криворізькому районі знову обстріляли з "ураганів" Широківську та Апостолівську громади. Людей не зачепило. Апостолово частково без світла.
- Вранці 25 травня окупанти вдарили крилатими ракетами по Запоріжжю. Одну з них вдалося збити ППО.
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