"Шахтар" - "Антверпен": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
У вівторок, 28 листопада. у 5-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зустрічається у Гамбурзі з бельгійським "Антверпеном"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" прийматиме "Антверпен" у німецькому місті Гамбург, де чемпіони України проводять домашні матчі у нинішньому єврокубковому сезоні. Гра розпочнеться о 19:45. Наживо її транслюватиме Megogo.
Турнірна таблиця групи H
Перед вдома вирішальними турами "Шахтар" має 6 очок та займає у групі H третє місце. "Антверпен" не набрав жодного пункту та посідає останню позицію. Очолює турнірну таблицю іспанська "Барселона", яка разом з "Порту" має по 9 балів та випереджає португальців за додатковими показниками.
Дві кращі команди з групи вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ, клуб, який фінішує третім, продовжить виступи у плей-офф Ліги Європи.
Ліга чемпіонів
5-й тур
Група H
"Шахтар" (Україна) - "Антверпен" (Бельгія)
28 листопада
Гамбург, Німеччина, "Фолькспаркштадіон"
Початок - 19:45
Пряма трансляція на Megogo
Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.
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