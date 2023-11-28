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Головна Спорт "Шахтар" - "Антверпен": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" - "Антверпен": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

28 листопада, 2023 вiвторок
12:38
Спорт Данило Сікан (в центрі), Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів

У вівторок, 28 листопада. у 5-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зустрічається у Гамбурзі з бельгійським "Антверпеном"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Шахтар" прийматиме "Антверпен" у німецькому місті Гамбург, де чемпіони України проводять домашні матчі у нинішньому єврокубковому сезоні. Гра розпочнеться о 19:45. Наживо її транслюватиме Megogo. 

Турнірна таблиця групи H

Перед вдома вирішальними турами "Шахтар" має 6 очок та займає у групі H третє місце. "Антверпен" не набрав жодного пункту та посідає останню позицію. Очолює турнірну таблицю іспанська "Барселона", яка разом з "Порту" має по 9 балів та випереджає португальців за додатковими показниками. 

Дві кращі команди з групи вийдуть до 1/8 фіналу ЛЧ, клуб, який фінішує третім, продовжить виступи у плей-офф Ліги Європи. 

Ліга чемпіонів

5-й тур 

Група H

"Шахтар" (Україна) - "Антверпен" (Бельгія)

28 листопада

Гамбург, Німеччина, "Фолькспаркштадіон"

Початок - 19:45

Пряма трансляція на Megogo 

Як "Шахтар" виступає в Лізі чемпіонів - 2023/24

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2. 

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Барселона
Порту
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