"Шахтар" домовився з "Аяксом" про трансфер футболіста збірної Бразилії Нереса

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.



За інформацією джерела, "Аякс" і "Шахтар" узгодили всі умови трансферу та контракту Давіда Нереса в Україні. Клуби обговорюють фінальні деталі та невдовзі оголосять про трансфер офіційно.



Сума трансферу поки не відома, але раніше у ЗМІ говорили про суму у 15-20 млн євро.

24-річний Давід Нерес є вихованцем "Сан-Паулу". Transfermarkt оцінює бразильця у 20 млн євро. У 2017 році "Айкс" заплатив за нього 22 млн.

У нинішньому сезоні правий вінгер зіграв за амстердамців 22 матча, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

На рахунку Давіда Нереса 7 матчів, 2 голи та 1 гольовий пас за збірну Бразилії.