"Шахтар" гратиме ЛЧ у Варшаві. Гендиректор клубу просить українців і поляків про підтримку

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Восени "Шахтар" прийматимуть суперників у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", який є домашньою ареною "Легії".

"На наш превеликий жаль, поки що не можемо проводити домашні матчі єврокубків в Україні. Було ухвалено рішення зіграти поєдинки групового турніру Ліги чемпіонів у Варшаві. Ми дуже сподіваємось на підтримку вболівальників "Шахтаря" та "Легії", поляків і українців, які зараз мешкають у Варшаві й інших містах. Віримо, що чудові умови, забезпечені "Легією", та неймовірна атмосфера, яку створять на стадіоні вболівальники, допоможуть "Шахтарю" успішно виступити в цьому розіграші ЛЧ", - сказав генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Стадіон у Варшаві розрахований на близько 30 тис. глядачів. Власники сезонних абонементів на домашні матчі "Легії" сезону-2022/23 зможуть скористатися своїм пріоритетним правом придбання квитків на ігри ЛЧ.

Суперники донецького "Шахтаря" визначаться 25 серпня.

14 липня донецький "Шахтар" отримав нового тренера. Ним став хорват Ігор Йовічевіч.

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