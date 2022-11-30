"Шахтар" купив грузинського футболіста за 1 млн євро
Захисник грузинського "Сабуртало" Георгій Гочолейшвілі став гравцем донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Георгій Гочолейшвілі підписав з донецьким "Шахтарем" контракт на 5 років. За інформацією Transfermarkt, трансфер 21-річного грузина обійшовся "гірникам" в 1 млн євро.
Гочолейшвілі – вихованець академії "Сабуртало". Виступає на позиції правого захисника-півзахисника. За головну команду дебютував у 2020 році. Загалом зіграв 85 матчів, забив 8 м’ячів і зробив 12 результативних передач.
На рахунку Гочолейшвілі 7 матчів за молодіжну збірну Грузії U21.
Цьогоріч 17 листопада дебютував у складі збірної Грузії.
- 16 листопада лідер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик заявив, що фінансові запити "гірників" у 100 млн євро є нереалістичними, і ставлять "шлагбаум" для його трансферу в топчемпіонат.
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