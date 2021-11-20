"Шахтар" ледве не втратив очки зі "Львовом" у чемпіонаті України
"Шахтар" у 15-му турі чемпіонату України з футболу на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу над "Львовом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" вперше забив у ворота "Руха" лише на 85-й хвилині, коли відзначився Маркос Антоніо. Ще за 3 хвилини перевагу "гірників" збільшив Тете.
Команда Роберто Де Дзербі перемогла "Рух" 2:0, набрала 38 очок та опустилася на друге місце в турнірній таблиці. Лідирує "Динамо", яке також має 38 пунктів, але випереджає донеччан завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.
Чемпіонат України
15-й тур
20 листопада
"Шахтар" - "Рух" 2:0
Голи: Маркос Антоніо, 85, Тете, 88
- Нагадаємо, 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.
- 20 листопада "Зоря несподівано поступилася на виїзді "Львову".
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