"Шахтар" ледве не втратив очки зі "Львовом" у чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" вперше забив у ворота "Руха" лише на 85-й хвилині, коли відзначився Маркос Антоніо. Ще за 3 хвилини перевагу "гірників" збільшив Тете.

Команда Роберто Де Дзербі перемогла "Рух" 2:0, набрала 38 очок та опустилася на друге місце в турнірній таблиці. Лідирує "Динамо", яке також має 38 пунктів, але випереджає донеччан завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.

Чемпіонат України

15-й тур

20 листопада

"Шахтар" - "Рух" 2:0

Голи: Маркос Антоніо, 85, Тете, 88

Нагадаємо, 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.

20 листопада "Зоря несподівано поступилася на виїзді "Львову".

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