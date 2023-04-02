"Шахтар" не зміг переграти "Чорноморець" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Одесі "Шахтар" на 1-й хвилині матчу вивів вперед Дмитро Криськів. Незабаром рахунок зрівняв Ілля Путря. На 18-й хвилині донеччани знову опинилися попереду завдяки голу Гіоргі Гочойлешвілі. Але "Чорноморець" забив вдруге зусиллями Володимира Салюка.

"Шахтар" та "Чорноморець" зіграли внічию 2:2. Донеччани набрали 43 очка та зберегли лідерство. Команда Ігора Йовічевіча випереджає "Дніпро-1" на 1 пункт. "Чорноморець" з 19 очками йде 11-м.

Чемпіонат України

19-й тур

2 квітня

"Чорноморець" - "Шахтар" 2:2

Голи: Путря, 7, Салюк, 40 - Криськів, 1, Гочолейшвілі, 18