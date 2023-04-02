"Шахтар" не зміг переграти "Чорноморець" в УПЛ
2 квітня "Шахтар" зіграв унічию з "Чорноморцем" в чемпіонаті України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Одесі "Шахтар" на 1-й хвилині матчу вивів вперед Дмитро Криськів. Незабаром рахунок зрівняв Ілля Путря. На 18-й хвилині донеччани знову опинилися попереду завдяки голу Гіоргі Гочойлешвілі. Але "Чорноморець" забив вдруге зусиллями Володимира Салюка.
"Шахтар" та "Чорноморець" зіграли внічию 2:2. Донеччани набрали 43 очка та зберегли лідерство. Команда Ігора Йовічевіча випереджає "Дніпро-1" на 1 пункт. "Чорноморець" з 19 очками йде 11-м.
Чемпіонат України
19-й тур
2 квітня
"Чорноморець" - "Шахтар" 2:2
Голи: Путря, 7, Салюк, 40 - Криськів, 1, Гочолейшвілі, 18
- 1 квітня "Олександрія" переграла "Ворсклу" та здобула першу перемогу під керівництвом Руслана Ротаня.
- 2 квітня "Динамо" переграло "Львів" у сотому матчі румуна Мірчі Луческу на посаді головного тренера київського клубу.
- "Дніпро-1" переміг "Металіст 1925" завдяки хет-трику Артема Довбика.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе