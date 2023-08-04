"Шахтар" оголосив про трансфер ексфутболіста "Барселони" Чигринського
Український центрбек Дмитро Чигринський повернувся у донецький "Шахтар"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
36-річний оборонець Дмитро Чигринський переходить до "Шахтаря" в статусі вільного агента. Сторони підписали контракт до 30 червня 2024 року.
Хто такий Дмитро Чигринський
Чигринський є вихованцем "Шахтаря", дебютував за "гірників" у 2014 році. Разом з донецьким клубом центральний захисник виграв 14 трофеїв: Кубок УЄФА, 7 титулів чемпіона України, 4 Кубки України та 2 Суперкубки.
Загалом провів у складі "Шахтаря" 189 матчів і забив 16 м’ячів. Футболіст також грав за іспанську "Барселону", запорізький "Металург", "Дніпро", грецькі АЕК та "Іонікос".
Чигринський зіграв 29 матчів у складі збірної України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.65Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе