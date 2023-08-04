Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

36-річний оборонець Дмитро Чигринський переходить до "Шахтаря" в статусі вільного агента. Сторони підписали контракт до 30 червня 2024 року.

Хто такий Дмитро Чигринський

Чигринський є вихованцем "Шахтаря", дебютував за "гірників" у 2014 році. Разом з донецьким клубом центральний захисник виграв 14 трофеїв: Кубок УЄФА, 7 титулів чемпіона України, 4 Кубки України та 2 Суперкубки.

Загалом провів у складі "Шахтаря" 189 матчів і забив 16 м’ячів. Футболіст також грав за іспанську "Барселону", запорізький "Металург", "Дніпро", грецькі АЕК та "Іонікос".

Чигринський зіграв 29 матчів у складі збірної України.