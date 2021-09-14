"Шахтар" оголосив заявку на матч зі "Шерифом" у Лізі чемпіонів
Донецький "Шахтар" відправився до Молдови, де проведе матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Шерифа"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
У списку гравців "Шахтаря", які вирушили у Молдову, немає травмованих воротаря Анатолія Трубіна і захисника Сергія Кривцова. З релігійних причин відсутній Манор Соломон. Також у заявці немає Євгена Коноплянки - причини не відомі.
Заявка "Шахтаря":
Воротарі: Шевченко, П'ятов, Пузанков.
Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Педріньйо.
Нападники: Траоре, Сікан, Фернандо.
Матч "Шериф" - "Шахтар" у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 15 вересня, початок о 19:45.Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію гри "Динамо" - "Бенфіка" у 1-му турі ЛЧ.
- 12 вересня стало відомо, що ізраїльський футболіст "Шахтаря" Манор Соломон не зіграє проти молдовського "Шерифа" у 1-му турі Ліги чемпіонів через релігійне свято Йом Кіпур.
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