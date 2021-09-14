"Шахтар" оголосив заявку на матч зі "Шерифом" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



У списку гравців "Шахтаря", які вирушили у Молдову, немає травмованих воротаря Анатолія Трубіна і захисника Сергія Кривцова. З релігійних причин відсутній Манор Соломон. Також у заявці немає Євгена Коноплянки - причини не відомі.

Заявка "Шахтаря":



Воротарі: Шевченко, П'ятов, Пузанков.

Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Педріньйо.

Нападники: Траоре, Сікан, Фернандо.

Матч "Шериф" - "Шахтар" у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 15 вересня, початок о 19:45.

12 вересня стало відомо, що ізраїльський футболіст "Шахтаря" Манор Соломон не зіграє проти молдовського "Шерифа" у 1-му турі Ліги чемпіонів через релігійне свято Йом Кіпур.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb