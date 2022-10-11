"Шахтар" - "Реал": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" зіграє проти "Реала" у столиці Польщі, де приймає суперників через повномасштабну російську агресію. Матч на стадіоні "Війська Польського" розпочнеться о 22:00. Наживо гру покаже Megogo.

5 жовтня у 4-му турі ЛЧ команда Ігора Йовічевіча програла іспанцям у Мадриді з рахунком 1:2.

Після першого кола групового раунду "Реал" має 9 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" з 4 пунктами - другий. У німецького "Лейпцига" 3 бали, у шотландського "Селтіка" - 1.

Ліга чемпіонів

4-й тур

Група F

"Шахтар"(Україна) - "Реал" (Іспанія)

11 жовтня

Варшава, стадіон "Війська Польського"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo

5 жовтня "Шахтар" програв "Реалу" у Лізі чемпіонів з рахунком 1:2.

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