"Шахтар" - "Реал": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
У вівторок 11 жовтня у 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє у Варшаві проти мадридського "Реалу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" зіграє проти "Реала" у столиці Польщі, де приймає суперників через повномасштабну російську агресію. Матч на стадіоні "Війська Польського" розпочнеться о 22:00. Наживо гру покаже Megogo.
5 жовтня у 4-му турі ЛЧ команда Ігора Йовічевіча програла іспанцям у Мадриді з рахунком 1:2.
Після першого кола групового раунду "Реал" має 9 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" з 4 пунктами - другий. У німецького "Лейпцига" 3 бали, у шотландського "Селтіка" - 1.
Ліга чемпіонів
4-й тур
Група F
"Шахтар"(Україна) - "Реал" (Іспанія)
11 жовтня
Варшава, стадіон "Війська Польського"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 5 жовтня "Шахтар" програв "Реалу" у Лізі чемпіонів з рахунком 1:2.
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