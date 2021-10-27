"Шахтар" розгромив "Чорноморець" і став черговим чвертьфіналістом Кубка України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Шахтарю" вдалось тричі вразити ворота "Чорноморця". Голами відзначились Фернанду, Маркос Антоніо та Дентінью. Відзначимо, що всі голи були забити наприкінці зустрічі - після 65-ї хвилини.

Після сьогоднішніх матчів місця у чвертьфіналі Кубка України вже мають чотири команди: "Олександрія", "Ворскла", "Динамо" та "Шахтар".



Кубок України

1/8 фіналу

27 жовтня

"Чорноморець" - "Шахтар" 0:3

Голи: Фернанду, 65, - Антоніо, 72, Дентінью, 82