"Шахтар" розгромив "Чорноморець" і став черговим чвертьфіналістом Кубка України
В 1/8 фіналу Кубка України з футболу донецький "Шахтар" розгромив одеський "Чорноморець"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтарю" вдалось тричі вразити ворота "Чорноморця". Голами відзначились Фернанду, Маркос Антоніо та Дентінью. Відзначимо, що всі голи були забити наприкінці зустрічі - після 65-ї хвилини.
Після сьогоднішніх матчів місця у чвертьфіналі Кубка України вже мають чотири команди: "Олександрія", "Ворскла", "Динамо" та "Шахтар".
Кубок України
1/8 фіналу
27 жовтня
"Чорноморець" - "Шахтар" 0:3
Голи: Фернанду, 65, - Антоніо, 72, Дентінью, 82
- Нагадаємо, 26 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України "Олександрія" перемогла "Металіст 1925".
- 27 жовтня полтавська "Ворскла" перемогла рівненський "Верес".
- В іншому матчі "Динамо" виграло у "Маріуполя".
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