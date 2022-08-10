"Шахтар" розгромив словенський "Домжале" у благодійному матчі
Ввечері, 10 серпня, у благодійному матчі донецький "Шахтар" розгромив словенський "Домжале"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Благодійний матч закінчився перемогою "Шахтаря" над "Домжале" з рахунком 3:0. Дубль у ворота словенців оформив Михайло Мудрик, ще один м'яч забив Дмитро Топалов.
"Матч був зіграний в рамках благодійного Shakhtar Global Tour for Peace. Кошти від реалізації квитків і реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни. За 5 благодійних матчів, зіграних навесні, було зібрано 13,2 млн гривень", - відзначають у "Шахтарі".
Благодійний матч
10 серпня
"Домжале" (Словенія) - "Шахтар" (Україна) 0:3
Голи: Мудрик, 11, (пен.), 32, Топалов, 34
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