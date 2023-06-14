"Шахтар" розпочав перемовини з головним кандидатом на посаду на головного тренера, - ЗМІ

Про це повідомив авторитетний журналіст та коментатор Віктор Вацко.

За інформацією джерела, декілька тижнів тому Палкін та ван Льовен провели зустріч.

"Головною кандидатурою на посаду головного тренера "Шахтаря" на цю мить є Патрік ван Льовен. Його дружня зустріч з гендиректором "Шахтаря" Сергієм Палкіним в київській резиденції "гірників" в готелі "Опера" кілька тижнів тому і дала багато інформації для роздумів усім", — сказав Вацко.

53-річний Патрік ван Льовен очолив луганську "Зорю" перед стартом минулого сезону. Під керівництвом нідерландця команда боролась за чемпіонство та в підсумку посіла третю позицію й кваліфікувалась до Ліги Європи.

Ван Льовен був головою молодіжного департаменту "Шахтаря" з 2006 по 2013 рік.