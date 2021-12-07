"Шахтар" - "Шериф": де та коли дивитись останній матч "гірників" у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 7 грудня, донецький "Шахтар" зіграє проти молдовського "Шерифа" у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 5-х матчів "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце в своїй групі. "Гірники", як київське "Динамо", втратили будь-які шанси на плей-офф єврокубків і не піднімуться вище четвертої позиції.
"Реал" очолив групу D з 12 очками. Слідом йде міланський "Інтер", в якого 10 очок. Молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба закріпився на третій позиції, у них 6 балів.
У заключному, 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти молдовського "Шерифа". Матч відбудеться сьогодні, 7 грудня. Він не має турнірного значення для "Шахтаря".
Ліга чемпіонів
6-й тур
7 грудня
"Шахтар" (Україна) - "Шериф" (Молдова)
Київ, стадіон НСК "Олімпійський"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".
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