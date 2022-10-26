"Шахтар" вимагає за Мудрика щонайменше 70 млн євро, - журналіст Бурбас
Донецький "Шахтар" вимагає за лівого вінгера Михайла Мудрика щонайменше 70 млн євро у європейських клубів
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
"У приватних розмовах з європейськими агентами керівництво "Шахтаря" десь 1-2 тижні тому заявляло позицію, що торги по Михайлу Мудрику вже розпочинатиме з цифри у 70 млн євро. Це при тому, що до старту в Лізі чемпіонів оцінювало вінгера у 50 млн", — написав Бурбас.
У цьому сезоні 21-річний українець показує яскраву гру у Лізі чемпіонів. За 5 матчів Михайло Мудрик забив 3 голи та віддав 2 асисти, вінгер є одним з найрезультативніших футболістів турніру.
Загалом, на рахунку Михайла Мудрика 11 матчів, 6 голів і 7 асистів у цьому сезоні.
Transfermarkt оцінює Мудрика у 15 млн євро. Востаннє німецький портал оновлював ціну за українця на початку вересня.
- 25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".
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