"Шахтар" вимагає за Мудрика щонайменше 70 млн євро, - журналіст Бурбас

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

"У приватних розмовах з європейськими агентами керівництво "Шахтаря" десь 1-2 тижні тому заявляло позицію, що торги по Михайлу Мудрику вже розпочинатиме з цифри у 70 млн євро. Це при тому, що до старту в Лізі чемпіонів оцінювало вінгера у 50 млн", — написав Бурбас.

У цьому сезоні 21-річний українець показує яскраву гру у Лізі чемпіонів. За 5 матчів Михайло Мудрик забив 3 голи та віддав 2 асисти, вінгер є одним з найрезультативніших футболістів турніру.

Загалом, на рахунку Михайла Мудрика 11 матчів, 6 голів і 7 асистів у цьому сезоні.

Transfermarkt оцінює Мудрика у 15 млн євро. Востаннє німецький портал оновлював ціну за українця на початку вересня.

25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".

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