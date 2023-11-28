"Шахтар" впевнено обіграв "Антверпен" у юнацькій Лізі УЄФА
У матчі 5-го туру юнацької Ліги УЄФА донецький "Шахтар" впевнено переміг бельгійський "Антверпен"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою української команди з рахунком 3:1. Голи за "Шахтар" U-19 забив Даниїл Савін і Олександр Ющенко. Також був автогол, його оформив захисник "Антверпена" Софіан Ельмажад.
За підсумками 5-го туру в "Шахтаря" третє місце з 6 балами. У "Барселони" 12 балів, команда вже вийшла в наступний раунд. У "Порту" 9 очок і друга позиція, "Антверпен" - 0 балів і 4-те місце. Проте іспанці та португальці ще не зіграли свій матч.
Юнацька ліга УЄФА
5-й тур
28 листопада
"Шахтар" U-19 (Україна) - "Антверпен" U-19 (Бельгія) 3:1
Голи: Ющенко, 7, Ельмажад, 69 (авт.), Савін, 83 - Вандеплас, 60
Вилучення: Ельмажад, 90+6 (друга жовта картка)
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