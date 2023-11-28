"Шахтар" впевнено обіграв "Антверпен" у юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою української команди з рахунком 3:1. Голи за "Шахтар" U-19 забив Даниїл Савін і Олександр Ющенко. Також був автогол, його оформив захисник "Антверпена" Софіан Ельмажад.

За підсумками 5-го туру в "Шахтаря" третє місце з 6 балами. У "Барселони" 12 балів, команда вже вийшла в наступний раунд. У "Порту" 9 очок і друга позиція, "Антверпен" - 0 балів і 4-те місце. Проте іспанці та португальці ще не зіграли свій матч.

Юнацька ліга УЄФА

5-й тур

28 листопада

"Шахтар" U-19 (Україна) - "Антверпен" U-19 (Бельгія) 3:1

Голи: Ющенко, 7, Ельмажад, 69 (авт.), Савін, 83 - Вандеплас, 60

Вилучення: Ельмажад, 90+6 (друга жовта картка)