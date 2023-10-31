"Шахтар" втратив ключового футболіста перед матчем з "Динамо"
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич розповів, що півзахисник Тарас Степаненко зараз травмований
Про це повідомляє офіційний твіттер "Шахтаря".
За словами Пушича, Степаненко пропустив кубковий матч з "Вікторією" (3:0). Поки невідомо, чи зіграє півзахисник у матчі проти київського "Динамо".
"У Степаненка незначна травма після минулого тренування. Нічого особливого. Він добре почувається і, найімовірніше, вже за кілька днів повернеться до тренувань. Можливо, побачимо його у складі в наступній грі", - сказав головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич.
Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться вже у п'ятницю, 3 листопада. Початок о 17:00
- 24 жовтня новим головним тренером "Шахтаря" став Маріно Пушич.
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