"Шахтар" втратив ключового футболіста перед матчем з "Динамо"

Про це повідомляє офіційний твіттер "Шахтаря".

За словами Пушича, Степаненко пропустив кубковий матч з "Вікторією" (3:0). Поки невідомо, чи зіграє півзахисник у матчі проти київського "Динамо".

"У Степаненка незначна травма після минулого тренування. Нічого особливого. Він добре почувається і, найімовірніше, вже за кілька днів повернеться до тренувань. Можливо, побачимо його у складі в наступній грі", - сказав головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич.

Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться вже у п'ятницю, 3 листопада. Початок о 17:00