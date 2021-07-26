Шамана Габишева, який ішов "виганяти Путіна", знову запроторили до лікарні

Про це повідомив адвокат Олексій Прянишников, передає МБХ медіа.

Він заявив, що до вступу рішення суду в силу Габишева заарештували.

Прянишников повідомив, що суд виніс постанову щодо адвоката Ольги Тимофєєвої за фразу "Судилище, мені соромно брати участь в такому процесі" і за те, що вона встала з запізненням при вході судді.

Габишева помістили в психоневрологічний диспансер через два тижні після того, як 22 січня він заявив про черговий похід на Москву на білому коні. Приводом для затримання стала скарга лікаря про те, що Габишев нібито не проходить огляд, відмовляється від лікування і проявляє агресію.

Співробітники Росгвардії прибули до будинку, щоб супроводити шамана в диспансер, після чого Габишев нібито напав на силовика. Проти нього порушили справу.

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