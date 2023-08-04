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Шанс на збереження життів: 50 мільйонів гривень допомоги армії від Slots City

4 серпня, 2023 п'ятниця
09:30
Новини

За 15 місяців волонтери Slots City Foundation передали допомоги на суму понад 50 мільйонів гривень. Зокрема, друзі Фонду закуповували авто та спорядження для бійців окремих бригад та військових формувань, допомагали медикам у лікуванні наших захисників, передавали кошти Школі дронів для безоплатного навчання військових, а також допомагали переселенцям

"У перші ж дні повномасштабного вторгнення наш Фонд почав працювати на допомогу армії", – каже директор Фонду Артем Стогній. "З березня 2022 року ми працюємо системно, і ось уже 15 місяців наші волонтери та друзі щодня допомагають бійцям, передають найнеобхідніше переселенцям та пораненим. Ми не проводимо відкритих зборів коштів, у нас меценатами є працівники та друзі компанії. Вся наша команда ставиться до волонтерства не менш відповідально, ніж до основної роботи, тож ми впевнені, що кожна копійка з цих 50 мільйонів була використана максимально ефективно заради захисту бійців і наближення шансів на нашу спільну Перемогу".

Кошти волонтерів та друзів Фонду Slots City у точній сумі в 50  056 080 грн допомогли придбати для різних бригад ЗСУ: 

  • Дрони та ремонт дронів різних типів: 87 шт. (загальна сума – 12 433 721 грн).
  • Автомобілі та ремонт автотранспорту для ЗСУ: 35 шт. (загальна сума 12 676 537 грн).
  • Зарядні станції: 80 шт. (загальна сума – 2 342 287 грн).
  • Старлінки: 37 шт. (загальна сума – 980 000 грн).
  • Прилади нічного бачення: 10 шт. (загальна сума 859 960 грн).
  • Тепловізори: 18 шт. (загальна сума – 1 302 000 грн).
  • Дальноміри: 4 шт. (загальна сума – 224 000 грн).
  • Обладнання специфічного типу (човни, лафети та інше) загальною сумою в 5 837 200 грн.
  • Одяг та екіпірування загальною сумою в 4 105 009 грн.

Окрім цього, волонтери передавали бойове спорядження, печі, буржуйки, забезпечували бійців харчуванням та одягом, автомобільними шинами та запчастинами. Серед закупок була також першочергова допомога для постраждалих від ракетних обстрілів Умані та закупівля катерів для Херсонського напрямку після підриву Каховської ГЕС.
Рекордним місяцем став травень 2023 року, коли волонтери Фонду передали на потреби Збройних Сил та гуманітарну допомогу понад 10 млн грн. А першим внеском став чек на 1 мільйон гривень у березні 2022 року на рахунок Фонду "Повернись живим". 

“На початку повномасштабного вторгнення волонтерити було непросто, бо запитів надходило надзвичайно багато, а необхідні деталі, про які просили військові, просто ніде було купити", – згадує Дана Кутова, волонтерка Slots Sity Foundation. "Ми шукали постачальників за кордоном, просили допомоги у друзів, родичів.  Але з часом ми структурували роботу Фонду, і наша допомога стала ефективнішою. Кожен волонтер тепер відповідає за конкретний напрямок, тож налагодив зв'язки у своїй ніші. Ми і зараз отримуємо багато запитів, тож продовжуємо працювати 24/7 і вже звикли о 3 ночі відповідати на запит "Терміново потрібні дрони ". Не можу лише звикнути до смс зі словами: "У нас сьогодні є поранені"… Втрати важко прийняти, але віра у нашу неминучу Перемогу додає сил працювати та допомагати ще більше: часом, роботою, іноді просто словами підтримки нашим воїнам. Разом вистоїмо!".

Серед отримувачів допомоги від волонтерів Фонду бійці ССО Азов, Української добровольчої армії, підрозділів Морської піхоти, Морського спецназу, Військово-морських сил, Національної гвардії, Десантно-штурмові війська, прикордонники, підрозділи розвідки, декілька ТрО та інші підрозділи Збройних Сил України. Допомогу від волонтерів Фонду отримали Полк спеціального призначення "Ґерць", Об’єднана штурмова бригада "Лють", а також благодійні організації, лікарні та переселенці.

Детальніше зі звітом та діяльністю Фонду можна ознайомитися на сторінці Slots City Foundation за лінком https://slotscity.foundation/zvitnist/.

волонтери
Війна з Росією
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