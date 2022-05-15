Шанси на порятунок героїв Азовсталі дуже великі, якщо всі активізуються, – дружини героїв
Шанси на порятунок героїв оборони Маріуполя залишаються великими, але для цього потрібно всім активізуватися
Про це повідомили дружини захисників Азовсталі під час прес-конференції.
"Ми все ще сподіваємося, що будуть докладені максимальні зусилля для порятунку хлопців. На наш погляд, шанси дуже великі", – сказала одна з дружин захисніків Азовсталі.
"Шанси дуже великі, особливо якщо всі активізуються, включаться. Нам дуже не подобається риторика, що всім треба здатися в полон чи що це така трагедія. Ні, шанси залишаються великими", – відзначили дружини захисників Маріуполя.
Нагадаємо, захисники Азовсталі п'ють лише склянку технічної води на день.
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