English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Шанси на порятунок героїв Азовсталі дуже великі, якщо всі активізуються, – дружини героїв

Шанси на порятунок героїв Азовсталі дуже великі, якщо всі активізуються, – дружини героїв

15 травня, 2022 неділя
14:36

Шанси на порятунок героїв оборони Маріуполя залишаються великими, але для цього потрібно всім активізуватися

Про це повідомили дружини захисників Азовсталі під час прес-конференції.

"Ми все ще сподіваємося, що будуть докладені максимальні зусилля для порятунку хлопців. На наш погляд, шанси дуже великі",  – сказала одна з дружин захисніків Азовсталі.

"Шанси дуже великі, особливо якщо всі активізуються, включаться. Нам дуже не подобається риторика, що всім треба здатися в полон чи що це така трагедія. Ні, шанси залишаються великими", – відзначили дружини захисників Маріуполя.

Нагадаємо, захисники Азовсталі п'ють лише склянку технічної води на день.

Маріуполь
Азовсталь
Оборона Маріуполя
Читайте також:
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
13 травня, 2022 п'ятниця
Китай намагається врятувати Росію від поразки у війні з Україною, - юристка Загребельська
Лукашенко Путін
14 травня, 2022 субота
Путін скликає зустріч з Лукашенком та іншими лідерами ОДКБ
Сі Цзіньпін
14 травня, 2022 субота
Заклик про допомогу рідних захисників Маріуполя до Сі Цзіньпіня - це звернення за адресою, - військовий експерт Мусієнко
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.6
    Продаж 33.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
15 травня
14:50
папа Франциск
Папа Франциск заявив, що готовий відвідати Маріуполь й допомогти його захисникам, — дружини героїв з Азовсталі
14:46
Пораненим захисникам "Азовсталі" ампутують кінцівки без знеболювальних, просто ріжуть наживо, - дружини героїв Маріуполя
14:38
Ексклюзив
Маріуполь
Наші чоловіки зробили достатньо для захисту Маріуполя, щоб бути евакуйованими, - дружина командира полку "Азов"
14:38
Ексклюзив
Азовсталь
Ситуація з пораненими жахлива, але треба рятувати весь гарнізон, - дружина захисника Маріуполя Арсенія
14:22
На фото рідні захисників Азовсталі
Родичі захисників Маріуполя вирушили в Стамбул, щоб подякувати Ердогану
14:19
Ексклюзив
Захисники Азовсталі п'ють лише склянку технічної води на день, - дружини бійців
14:19
Бен Ходжес
У Росії вважають реальним сценарій капітуляції у війні з Україною, - американський генерал Ходжес
14:08
Швеція - НАТО
Швеція готується подати заявку на вступ у НАТО вже у вівторок, 17 травня, - ЗМІ
13:57
Після 9 травня в Україну в'їжджає більше людей, ніж виїжджає
13:56
Латвія
Угоду з Білоруссю про перевезення військових вантажів через порти Латвії розірвано
13:52
Міжнародний кримінальний суд
Для розслідування воєнних злочинів Росії в Україну приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду, - прокурор Карім Хан
13:43
Чорнобаївка
У Чорнобаївці в 20-й раз знищили окупантів, - Арестович
13:37
крейсер "Москва"
Дві пробоїни нижче ватерлінії: ЗСУ оприлюднили фрагмент переговорів з підбитого крейсера "Москва"
13:33
Дмитро Кулеба
G7 позитивно відреагували на ідею передавати Україні заарештовані активи РФ, – Кулеба
13:21
Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО
13:19
СБУ
СБУ показала власний кліп на переможну пісню Kalush Orchestra
13:12
На фото дорожній знак та поламана автівка
Куди звертатись у Європі якщо зламалося авто. Оприлюднено перелік сервісів евакуаторів
12:54
Дефлімпійська збірна України
Україна достроково здобула перемогу в медальному заліку Дефлімпіади
12:39
Петро Порошенко у День пам’яті жертв політичних репресій: "Тепер це вже остання конвульсія нашого одвічного ворога"
12:38
На фото Посольство України в Греції
Понад 27 тис. українських біженців перебувають у Греції
12:30
Ексклюзив
Юрій Подорожній
Путін готовий штовхнути свою країну в топку, щоб зберегти владу, - політтехнолог Подорожній
12:27
США допоможуть Україні з експортом харчів до Африки та Азії
12:23
ППО збила ракету, що летіла у напрямку Кропивницького
12:21
Михайло Подоляк
У Офісі президента розповіли, що потрібно Україні, аби перемогти РФ цього року
12:12
Так виглядає розрив фосфорного боєприпасу
"Все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда". Перехоплена розмова російських окупантів
11:51
ЗСУ знищили ворожа техніка танк
В Україні знищено 27 400 окупантів, 1220 танків та 200 літаків ворога, - Генштаб ЗСУ
11:49
Газпромбанк
ЄС розробив заходи, які врятують від перебоїв з газом, – Bloomberg
11:48
Укрпошта
Укрпошта організувала доставку допомоги для українських військових та цивільного населення на Донеччині та Луганщині
11:26
Stefania
Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель. Kalush Orchestra презентував знятий у зруйнованих містах офіційній кліп на пісню Stefania
11:15
Ексклюзив
Київ метро укриття
Україні не потрібно копіювати досвід Ізраїлю з будівництва бомбосховищ, - журналістка Дрючкова
11:09
кадирівці
Розвідка оприлюднила імена та адреси 2,5 тис. кадировців, які вдерлися до України
10:47
Війна з Росією
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 4 людини, у той час додому щодня повертається щонайменше 2 тис. українців
10:47
ППО
Росіяни знову звинуватили Україну в обстрілах Бєлгородської області
10:44
Оновлено
Чорне море
Росія запускала ракети по Львівщині з Чорного моря, ймовірно з підводних човнів
10:39
російські бомби для Азовсталі
"Как вы и просили": російські терористи готують ракети для обстрілу Азовсталі після заклику Kalush Orchestra зі сцени Євробачення допомогти Маріуполю
10:35
Ексклюзив
На фото: українська артилерія знищила російську військову техніку разом з понтонним мостом через річку Сіверський Донець
З кожною невдачею цілі ворога стають більш дріб’язковими, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
10:25
Ілон Маск
Ілона Маска звинуватили у порушенні умов угоди про купівлю Twitter
09:56
окупанти Маріуполь
Уночі росіяни вдарили ракетами по Шпилівці на Сумщині
09:41
Азовсталь Маріуполь
Окупанти застосували фосфорні бомби на захисників Азовсталі, - радник мера Маріуполя
09:38
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув на неформальну зустріч НАТО для обговорення війни в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV