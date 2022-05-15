Шанси на порятунок героїв Азовсталі дуже великі, якщо всі активізуються, – дружини героїв

Про це повідомили дружини захисників Азовсталі під час прес-конференції.

"Ми все ще сподіваємося, що будуть докладені максимальні зусилля для порятунку хлопців. На наш погляд, шанси дуже великі", – сказала одна з дружин захисніків Азовсталі.

"Шанси дуже великі, особливо якщо всі активізуються, включаться. Нам дуже не подобається риторика, що всім треба здатися в полон чи що це така трагедія. Ні, шанси залишаються великими", – відзначили дружини захисників Маріуполя.

Нагадаємо, захисники Азовсталі п'ють лише склянку технічної води на день.