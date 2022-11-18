Про це Суспільному повідомив депутат Європейського парламенту Вітольд Ващиковський.

"Які шанси? Думаю 50/50. Тому що низка країн бояться наслідків цієї резолюції", — сказав він.

За словами Ващиковського, визнання російського режиму терористичним означає припинення дипломатичних відносин із країною і запровадження додаткових санкцій.

"Але які саме це мають бути санкції? Чи маємо ми їх накладати на держдуму чи на політичні партії? Це питання поки що без відповіді, тож у цьому проблема", — зазначив політик.

Ващиковський наголосив, що голосуватиме за цю резолюцію. За його словами, це дасть можливість накладати обмеження на олігархів, які фінансують режим Володимира Путіна, на політиків і партії.

"Є одна можливість, щоб націоналізувати активи чи будь-яку їхню власність — це отримати її у зв’язку з кримінальною діяльністю цих осіб. Тож, якщо ми назвемо дії олігархів, які фінансують Путіна, злочинною діяльністю, у нас буде причина для того, щоби конфіскувати активи. З цієї причини я підтримую цю резолюцію", — зазначив Ващиковський.

Політичні групи Європейського парламенту 17 листопада узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму, голосування за яку заплановане на наступний тиждень.

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