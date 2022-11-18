Шанси на ухвалення резолюції про визнання РФ державою-спонсором тероризму 50/50, - євродепутат
Шанси на ухвалення наступного тижня в Європарламенті резолюції про визнання Росії державою спонсором тероризму - 50/50
Про це Суспільному повідомив депутат Європейського парламенту Вітольд Ващиковський.
"Які шанси? Думаю 50/50. Тому що низка країн бояться наслідків цієї резолюції", — сказав він.
За словами Ващиковського, визнання російського режиму терористичним означає припинення дипломатичних відносин із країною і запровадження додаткових санкцій.
"Але які саме це мають бути санкції? Чи маємо ми їх накладати на держдуму чи на політичні партії? Це питання поки що без відповіді, тож у цьому проблема", — зазначив політик.
Ващиковський наголосив, що голосуватиме за цю резолюцію. За його словами, це дасть можливість накладати обмеження на олігархів, які фінансують режим Володимира Путіна, на політиків і партії.
"Є одна можливість, щоб націоналізувати активи чи будь-яку їхню власність — це отримати її у зв’язку з кримінальною діяльністю цих осіб. Тож, якщо ми назвемо дії олігархів, які фінансують Путіна, злочинною діяльністю, у нас буде причина для того, щоби конфіскувати активи. З цієї причини я підтримую цю резолюцію", — зазначив Ващиковський.
- Політичні групи Європейського парламенту 17 листопада узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму, голосування за яку заплановане на наступний тиждень.
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