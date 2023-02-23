Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Шануємо мужність українського народу": в Європі відомі будівлі підсвічують синім і жовтим кольорами

"Шануємо мужність українського народу": в Європі відомі будівлі підсвічують синім і жовтим кольорами

23 лютого, 2023 четвер
23:54
війна з Росією

Відомі споруди Європи підсвітили кольорами прапора України на знак солідарності напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ

Зокрема, сьогодні ввечері засвітився кольорами українського прапора Європарламент у Брюсселі

"Європарламент та ЄС підтримують Україну з початку невиправданого та незаконного повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року", - зазначено у телеграм-каналі Європейського парламенту.

.
 

Про солідарність з Україною написала у твіттері й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

"Цієї ночі наші будівлі прикрашені у кольори України. Ми вшановуємо хоробрість народу України. Пам'ять полеглих. Силу духу цілої країни в її опорі. Хай ця ілюмінація буде нагадуванням, що разом ми можемо подолати навіть найтемніші часи", – зазначила Урсула фон дер Ляєн, оприлюднивши фото штаб-квартири Єврокомісії.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в синій і жовтий кольори підсвітили також Ейфелеву вежу в Парижі.

  • У четвер, 23 лютого, активісти Led by Donkeys пофарбували в жовтий і блакитний кольори одну з центральних вулиць Лондона, яка веде до посольства РФ

  

Європарламент
Читайте також:
Володимир Зеленський
23 лютого, 2023 четвер
Повернення премії у 30 тис. грн військовим: Зеленський відповів на петицію
Володимир Путін
22 лютого, 2023 середа
Російське населення змінило ставлення до війни в Україні, - Центр нацспротиву
23 лютого, 2023 четвер
Розвідка зафіксувала рух колон військової техніки без знаків розпізнавання в районі кордону Чернігівщини, росіяни готують можливі провокації, - ОК "Північ"
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.23
    Купівля 39.23
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 41.15
    Продаж 42.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 лютого
01:19
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 лютого
01:01
До України прийде ще 4 HIMARS
Новий пакет допомоги Україні від США буде на суму $2 млрд, – ЗМІ
00:53
Оновлено
Кевін Келсі, "Шахтар", Ліга Європи
"Шахтар" в серії пенальті переміг "Ренн" і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
00:35
Олаф Шольц
Час перемовин про припинення війни між Росією та Україною ще не настав, – Шольц
00:19
Херсон
У Херсоні 600 будинків залишилося без опалення внаслідок російського удару, - Зеленський
00:16
Вікторія Нуланд
США готові до переговорів з РФ лише на базі української "формули миру", - Нуланд
00:10
"Манчестер Юнайтед", Ліга Європи
"Ман Юнайтед" вибив "Барселону" з Ліги Європи
2023, четвер
23 лютого
23:55
Елтон Джон
Фонд Елтона Джона виділяє Україні $125 тис. на медичне обладнання
23:40
The Rolling Stones випустили новий авторський альбом
The Rolling Stones готують перший за 18 років авторський альбом: їм допомагає Пол Маккартні
23:22
У Криму невідомі пошкодили залізничну колію
У Криму пошкоджено залізничну колію - невідомі вирізали шматок рейки
23:20
Придністров'я
Російське міноборони вдруге за день заявило, начебто Україна готує вторгнення у Придністров’я
22:40
Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, що закликає до миру в Україні
22:31
Парламентарі мережі "Об'єднані для України" закликали НАТО надати Києву гарантії безпеки – заява
22:23
Санкції
США анонсували новий пакет допомоги Україні та додаткові санкції проти РФ
21:55
росія хакер
Сайти держорганів України зазнали хакерської атаки
21:42
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Стратегічна ціль Китаю сьогодні - поділ світу і панування у домінуючій осі, - Яценюк
21:37
"Дніпро-1", Ліга конференцій
"Дніпро-1" вилетів з Ліги конференцій
21:34
Польща будує фортифікаційні споруди на кордоні з Росією і Білоруссю
Польща превентивно зміцнює кордон з Росією і Білоруссю
21:28
Гармата МТ-12 ("Рапіра")
Лондон створив секретну групу, для забезпечення України снарядами радянського зразка, - NYT
21:12
Оновлено
санкції проти РФ
Члени ЄС вчергове не змогли узгодити 10 пакет санкцій проти РФ, – журналіст Йозвяк
21:07
"Мавка.Лісова пісня"
"Мавка палає люттю": творці мультфільму випустили відео до річниці повномасштабного вторгнення
21:04
Порошенко: вимагаємо, щоб 30 тисяч гривень кожному воїну були недоторканими
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін розгорне ядерні ракети "Сармат", Україна готується до масованих атак, Китай планує надати Росії зброю. Світові ЗМІ про Україну 23 лютого
20:31
Борис Джонсон
Джонсон заявив, що розглядає себе як кандидата на посаду генсека НАТО
20:17
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
"Є зацікавлені країни": Нуланд заявила, що США обговорюють надання Україні винищувачів
20:16
Ексклюзив
сепар лнр
Керівником вагоноремонтного заводу в Дніпрі є бойовик "ЛНР", який виїхав на непідконтрольні Україні території, - Bihus.Info
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Гуляш по-орбанівськи непотравний
20:01
Борис Джонсон
Вигнати Путіна, вступити в НАТО: Джонсон розповів, якою бачить перемогу України
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 365-го дня війни: Leopard, бойові літаки НАТО, $39 млрд допомоги та знищені ворожі зенітно-ракетні комплекси
19:54
Делегат ПА ОБСЄ від Латвії Ріхардс Колс
На ПА ОБСЄ депутат від Латвії Колс назвав делегатів РФ воєнними злочинцями і послав за російським кораблем
19:39
Новини компаній
Холдинг TECHIIA заперечив звинувачення і заявив про готовність до будь-яких перевірок
19:25
У Мелітополі окупанти залучають дітей до "юнармії", маріупольцям пропонують будувати військові укріплення за їжу, - Генштаб
19:00
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Україна встояла і стала взірцем боротьби за свободи та демократії у світі, - Яценюк
18:41
Руслан Хасбулатов та Борис Єльцин (ліворуч)
Під Москвою знайшли мертвим російського олігарха з оточення Єльцина, - росЗМІ
18:33
Гео Лерос
Нардепа Лероса відсторонили від засідань Ради, він вважає це помстою за критику Єрмака
18:22
"Пам'ятаємо! Не пробачимо!": НБУ представив пам'ятну купюру номіналом 20 гривень
18:04
OPINION
Анатолій Амелін
Гравець чи Медоїд. Сценарії для України
17:47
G7
Країни G7 ухвалили цьогоріч виділити Україні $39 млрд
17:40
Оновлено
прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Навчання ЗСУ на Leopard і 4,4 млн євро на Grain from Ukraine: прем'єр Іспанії Санчес виступив у Раді та зустрівся із Зеленським
17:10
Депортація 16 тис. дітей, масові зґвалтування, 6 млн біженців: Зеленська в ООН закликала створити трибунал для РФ за злочини проти людяності
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV