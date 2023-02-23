Зокрема, сьогодні ввечері засвітився кольорами українського прапора Європарламент у Брюсселі

"Європарламент та ЄС підтримують Україну з початку невиправданого та незаконного повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року", - зазначено у телеграм-каналі Європейського парламенту.

.



Про солідарність з Україною написала у твіттері й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

"Цієї ночі наші будівлі прикрашені у кольори України. Ми вшановуємо хоробрість народу України. Пам'ять полеглих. Силу духу цілої країни в її опорі. Хай ця ілюмінація буде нагадуванням, що разом ми можемо подолати навіть найтемніші часи", – зазначила Урсула фон дер Ляєн, оприлюднивши фото штаб-квартири Єврокомісії.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в синій і жовтий кольори підсвітили також Ейфелеву вежу в Парижі.