"Шануємо мужність українського народу": в Європі відомі будівлі підсвічують синім і жовтим кольорами
Відомі споруди Європи підсвітили кольорами прапора України на знак солідарності напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ
Зокрема, сьогодні ввечері засвітився кольорами українського прапора Європарламент у Брюсселі
"Європарламент та ЄС підтримують Україну з початку невиправданого та незаконного повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року", - зазначено у телеграм-каналі Європейського парламенту.
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Про солідарність з Україною написала у твіттері й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
"Цієї ночі наші будівлі прикрашені у кольори України. Ми вшановуємо хоробрість народу України. Пам'ять полеглих. Силу духу цілої країни в її опорі. Хай ця ілюмінація буде нагадуванням, що разом ми можемо подолати навіть найтемніші часи", – зазначила Урсула фон дер Ляєн, оприлюднивши фото штаб-квартири Єврокомісії.
Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в синій і жовтий кольори підсвітили також Ейфелеву вежу в Парижі.
- У четвер, 23 лютого, активісти Led by Donkeys пофарбували в жовтий і блакитний кольори одну з центральних вулиць Лондона, яка веде до посольства РФ
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