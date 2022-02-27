Щастя та Станиця Луганська перебувають на межі гуманітарної катастрофи через повномасштабний напад РФ на Україну, - Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Щастя та Станиця Луганська перебувають майже зруйновані й перебувають на межі гуманітарної катастрофи внаслідок повномасштабного нападу РФ на Україну
Про це він написав у фейсбуці.
"Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею", - повідомив Сергій Гайдай.
Унаслідок обстрілів з боку окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури. Люди постійно перебувають у підвалах. Евакуювати місцевих мешканців або привезти їм хліба й води неможливо. Також немає комунікацій і змоги відновити їх.
Голова Луганської обласної військової адміністрації закликав міжнародні гуманітарні організації допомогти Червоному Хресту України.
"Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі!" - наголосив він.
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