Ще 10 закарпатських митників підозрюють у сприянні імпорту нафтопродуктів компаніями, близькими до Медведчука

Про це повідомили на сайті відомства.

"Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти – легкі та середні дистиляти. Проте, у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром. Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат", – зазначили у ДБР.

За даними відомства, це дозволило компаніям ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень. Загалом внаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 24 млн грн.

Десятьом мукачівським митникам оголоси про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам). За скоєне підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі із забороною займати певні посади протягом трьох років.

Раніше ДБР повідомило про підозру трьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці. Через їхні дії державний бюджет втратив 7,8 млн гривень