Про це верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив у Twitter.

"Росія повернула війну до Європи, але Україна продовжує чинити спротив. Радий повідомити прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, що Місія військової допомоги ЄС EU MAM навчить додатково 15 тисяч українських солдатів, у результаті чого загальна кількість навченого персоналу EU MAM досягне 30 тисяч осіб", - написав він.

2 лютого Боррель прибув до Києва.

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