Ще 2 млрд грн у борг: депутати збільшили резервний фонд держбюджету-2022
Депутати поповнять резервний фонд держбюджету-2022 на 2 млрд грн, які виділять шляхом збільшення державних внутрішніх запозичень
Про це написав народний депутат України Ярослав Железняк.
Він пояснив, що резервний фонд необхідно поповнити через ухвалення Урядом в липні-серпні 2022-го рішень "про виділення коштів з цього фонду для забезпечення першочергових робіт з ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану".
Так, граничний дефіцит держбюджету цього року стане 1,11 трлн грн, а граничний держборг - до 3,647 трлн грн.
Також Железняк зазначив, що це вже сьомий раз з початку повномасштабної війни, як депутати ухвалюють рішення щодо запозичень.
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