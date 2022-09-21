Про це написав народний депутат України Ярослав Железняк.

Він пояснив, що резервний фонд необхідно поповнити через ухвалення Урядом в липні-серпні 2022-го рішень "про виділення коштів з цього фонду для забезпечення першочергових робіт з ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану".

Так, граничний дефіцит держбюджету цього року стане 1,11 трлн грн, а граничний держборг - до 3,647 трлн грн.

Також Железняк зазначив, що це вже сьомий раз з початку повномасштабної війни, як депутати ухвалюють рішення щодо запозичень.