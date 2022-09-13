Ще 7 суден з агропродукцією вийшли з українських портів до країн Азії та Європи
13 вересня з портів Одеської області в межах "зернової ініціативи" вийшло ще сім суден з українською агропродукцією
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
"Зернова ініціатива": ще 7 суден з 151,5 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Одеса, Чорноморськ та Південний до країн Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.
Загалом з моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,9 млн тонн агропродукції.
Всього з українських портів вийшло 129 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки. Стільки ж суден зайшло під нове завантаження українським продовольством.
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Нагадаємо, 22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.
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