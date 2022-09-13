Ще 7 суден з агропродукцією вийшли з українських портів до країн Азії та Європи

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Зернова ініціатива": ще 7 суден з 151,5 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Одеса, Чорноморськ та Південний до країн Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Загалом з моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,9 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшло 129 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки. Стільки ж суден зайшло під нове завантаження українським продовольством.

Нагадаємо, 22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.

За місяць у рамках "зернової ініціативи" з України відправили 1,7 млн тонн агропродукції в порти 18 країн світу.

7 вересня Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з портів України, оскільки воно начебто не потрапляє до бідних країн.

У понеділок, 12 вересня, вийшли 9 суден із 163,8 тис. тонн агропродукції на бортах

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb