"Зернова ініціатива": з українських портів 12 вересня вийшло 9 суден з агропродукцією
У рамках реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеса, Чорноморськ і Південний у понеділок, 12 вересня, вийшли 9 суден із 163,8 тис. тонн агропродукції на бортах
Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.
Судна з України прямують до країн Азії та Європи.
За інформацією міністерства, сьогодні порти Одеси планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження українською агропродукцією. На 10:00 шість суден було пришвартовано біля причалів портів Одеси (2), Чорноморська (1) та порту Південний (3).
Як додали в Мінінфраструктури, від моменту виходу першого судна з українським продовольством було експортовано 2,78 млн тонн агропродукції. Усього з українських портів вийшли 122 судна з агропродукцією, яку спрямували до країн Азії, Європи та Африки.
- 22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.
- За місяць у рамках "зернової ініціативи" з України відправили 1,7 млн тонн агропродукції в порти 18 країн світу.
- 7 вересня Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з портів України, оскільки воно начебто не потрапляє до бідних країн. На це в Офісі президента України відповіли, що Росія не має підстав для перегляду зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно з портів Чорного моря, а її умови суворо дотримуються. У британській розвідці додали, що російський диктатор Путін збрехав про невиконання умов угоди про вивезення зерна із заблокованих РФ чорноморських портів через бажання дискредитувати Україну.
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