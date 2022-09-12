Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Судна з України прямують до країн Азії та Європи.

За інформацією міністерства, сьогодні порти Одеси планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження українською агропродукцією. На 10:00 шість суден було пришвартовано біля причалів портів Одеси (2), Чорноморська (1) та порту Південний (3).

Як додали в Мінінфраструктури, від моменту виходу першого судна з українським продовольством було експортовано 2,78 млн тонн агропродукції. Усього з українських портів вийшли 122 судна з агропродукцією, яку спрямували до країн Азії, Європи та Африки.

22 липня між Україною, Туреччиною та генсеком ООН була підписана угода щодо експорту зерна. Росія зі свого боку підписала дзеркальний договір.

За місяць у рамках "зернової ініціативи" з України відправили 1,7 млн тонн агропродукції в порти 18 країн світу.

7 вересня Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з портів України, оскільки воно начебто не потрапляє до бідних країн. На це в Офісі президента України відповіли, що Росія не має підстав для перегляду зернової угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно з портів Чорного моря, а її умови суворо дотримуються. У британській розвідці додали, що російський диктатор Путін збрехав про невиконання умов угоди про вивезення зерна із заблокованих РФ чорноморських портів через бажання дискредитувати Україну.

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